В нескольких городах оккупированного Крыма сегодня, 4 января, раздавались взрывы. Очевидцы утверждали о «прилетах».

При подготовке материала использовались данные из Telegram-каналов Воздушных Сил, СтратКома ВСУ, оккупационного главы Севастополя Михаила Развожаева. По данным Вооруженных сил, сегодня, 4 января, около 15:00 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Как отметили в Воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Их поблагодарили за проведенную работу.

«Еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу», — написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.