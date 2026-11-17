Отвечая на вопрос, следует ли американцам готовиться к возможному масштабному нарушению подачи электроэнергии и запасаться продуктами и питьевой водой, Вэнс ответил отрицательно. «Мы не наблюдаем признаков приближения кризиса, но нужно быть готовым ко всему», — подчеркнул он.

«Мы хотим предотвратить худший сценарий, но также стремимся провести подготовку на случай худшего сценария», — добавил вице-президент, пояснив, что администрация президента США Дональда Трампа «осуществляет инвестиции с целью подготовки к кризису».

«Это не значит, что кризис вот-вот наступит. Это означает, что у вас есть правительство, которое к нему готово», — подчеркнул Вэнс. В конце октября телеканал Fox News сообщил, что Пентагон готовит американские базы на территории США к тому, чтобы они могли как минимум 90 дней функционировать в автономном режиме в случае серьезного конфликта, который нарушил бы цепочки поставок и вывел из строя электросети.