Западные дипломаты в Киеве начали в частном порядке обсуждать планы на случай резкого ухудшения ситуации из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры в украинской столице, включая возможный перенос посольств во Львов или восточную Польшу. По словам двух высокопоставленных дипломатов, говоривших с The Guardian, такой сценарий рассматривается на случай, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. «Очевидно, что ситуация быстро ухудшается», — сказал один из дипломатов. Публично дипломаты заявляют о намерении оставаться в Киеве, поскольку их отъезд, по их мнению, станет пропагандистской победой Москвы и может создать впечатление, что Украину «бросили».

С сентября российские войска практически круглосуточно атакуют Киев дронами и ракетами. Высокопоставленные украинские чиновники ранее говорили The Economist, что Россия планирует парализовать столицу до наступления зимы, чтобы усилить общественное напряжение и дестабилизировать политическую ситуацию. По словам одного из собеседников издания, Владимир Путин приказал атаковать все гражданские объекты в Киеве. «Они хотят, чтобы люди боялись ходить в супермаркеты», — говорил он.

Накануне Россия несколько раз нанесла удары по Южному мосту в Киеве. В среду, 30 сентября, после масштабного удара в Киеве впервые после летнего перерыва произошли значительные перебои с электроснабжением, подобные тем, что жители города переживали минувшей зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин будет усиливать воздушные атаки на Киев во время промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны пройти в начале ноября. По мнению Зеленского, целью России является вынудить жителей покидать столицу. Он также заявил, что Путин будет обострять ситуацию, чтобы «показать, насколько он силен и что он не боится европейцев и не чувствует санкций». «И, конечно, он направляет эти сообщения всем в Соединенных Штатах», — добавил президент Украины. (themoscowtimes.com)