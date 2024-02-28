Дипведомства Великобритании, Германии и Швеции рассматривают возможность открытия посольств в КНДР.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Диписточники сообщили, что в настоящее время в Пхеньяне находятся представители германского МИД. Они «осматривают территорию германского посольства вот уже два дня», сказал агентству представитель внешнеполитического ведомства ФРГ, отметивший, что решение о возобновлении работы диппредставительства еще не принято.

Представитель британского МИД сообщил о том, что Великобритания, закрывшая посольство в КНДР в мае 2020 года, также пытается направить группу дипломатов в Пхеньян. «Мы ведем переговоры с правительством КНДР через посольство в Лондоне с целью подготовки визита в ближайшее время технико-дипломатической группы», — уточнил он.

Спецпосланник Швеции по делам Корейского полуострова Питер Семнеби сказал, что на пути возможного возвращения шведских дипломатов в Пхеньян достигнут определенный прогресс, однако отказался сообщить подробности, ссылаясь на деликатность вопроса. «Есть некоторое движение, и мы надеемся, что сможем вновь сравнительно скоро открыть наше посольство», — добавил он.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что в КНДР прибыл начальник департамента МИД ФРГ по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихому океану Мартин Тюммель, первый за четыре года западный дипломат высокого ранга, посетивший страну. По информации агентства, о визитах подобного уровня не сообщалось с января 2020 года, когда границы КНДР были закрыты из-за пандемии.