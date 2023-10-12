Нидерландские F-16, на которых украинские летчики будут учиться летать, отправятся в новый учебный центр в Румынии в течение нескольких недель. Вскоре они смогут совершить первый учебный полет.

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, создание учебного центра в Румынии, одной из соседних с Украиной стран, идет успешно.

«Все идет очень хорошо», — цитирует издание NL Times заявление министра после встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. «Мы надеемся в течение нескольких недель передать Румынии от 12 до 18 самолетов, благодаря чему центр может начать работу».