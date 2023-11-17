Министерство обороны США уже приступило к подготовке украинских пилотов к полетам на самолетах F-16, сообщил Пентагон.

«Министерство обороны уже участвует в проведении тренингов, чтобы помочь украинским пилотам подготовиться к полетам на самолетах F-16», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что параллельно решается вопрос об обеспечении Украины запасными частями для этих самолетов.

Минобороны США напомнило, что ранее в этом году госдепартамент заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных парков.

Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию, отметили в Пентагоне.(interfax.ru)