Украина недовольна темпами подготовки пилотов для истребителей F-16, которые западные страны в ближайшее время готовятся передать ВСУ. Об этом пишет Politico.

По данным источников издания, Украина хотела бы отправить на обучение в США 30 пилотов. Однако американские военные готовы обучить на своей базе в Аризоне до конца сентября лишь 12 украинских пилотов. Главная причина – недостаток мест в школе пилотов, которая должна также выполнять заказы на обучение военных из других стран.

Центры подготовки в Румынии и Дании, по данным издания, также не могут принять столько украинских пилотов, сколько хотелось бы Киеву. В Дании сейчас проходят обучение пилотированию F-16 восемь украинских пилотов. Однако эта школа должна закрыться в следующем году и больше не будет принимать участие в программе, поскольку датские ВВС переходят на более современные F-35, рассказали собеседники Politico.

Число доступных мест на обучение украинских пилотов в Румынии, которое организует производитель F-16, компания LockheedMartin, также будет ограничено, отмечает издание.

Как пишут авторы Politico, Украина долго просила западных союзников предоставить ей F-16. Однако сначала затягивалось принятие решение о передаче истребителей, затем — их отправка, а теперь возникли трудности с подготовкой пилотов.

До конца года обучение полетам на F-16 должны пройти в общей сложности 20 украинских пилотов, и это только половина от 40, которые требуются для обеспечения эскадрона из 20 истребителей, пишет издание со ссылкой на бывшего сотрудника Министерства обороны США.

Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия пообещали отдать Украине от 45 до 60 истребителей F-16. (svoboda.org)