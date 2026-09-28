Bakcell и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» приступили к реализации проекта, направленного на цифровое представление историко-культурного наследия Азербайджана.

В рамках инициативы во Дворце Ширваншахов и Девичьей башне будет внедрен аудиовизуальный гид нового поколения, объединяющий технологии дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта.

С помощью аудиовизуального гида посетители смогут получать информацию о памятниках на различных языках, а технология дополненной реальности (AR) позволит им увидеть в цифровом формате исторический облик отдельных объектов. Применяемые в рамках проекта технологии искусственного интеллекта обеспечат посетителям более интерактивный опыт.

«Наше историческое наследие должно не только сохранять память о прошлом, но и передаваться будущим поколениям в современном и увлекательном формате. В Bakcell мы убеждены, что инновационные технологии не только облегчают повседневную жизнь людей, но и вносят значительный вклад в популяризацию и продвижение культурного наследия, а также в улучшение опыта посетителей», отметил главный исполнительный директор Bakcell Гуннар Панке, говоря о значении этого цифрового проекта.

Председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд отметил, что внедряемые инновации ускоряют переход организации к концепции Smart Heritage: «Наша цель — объединить историческое наследие с современными технологиями и создать уникальный опыт как для жителей, так и для гостей нашего города. Подобные цифровые подходы будут способствовать устойчивому развитию Ичеришехер как глобального туристического центра».

В рамках партнерства инновационные технологии и решения на основе искусственного интеллекта, предоставляемые Bakcell, будут способствовать цифровой трансформации заповедника. Кроме того, предусматривается реализация совместных проектов по созданию интерактивных цифровых карт и аудиовизуальных гидов, развитию экосистемы умного туризма, а также 3D-сканированию и моделированию исторических памятников и созданию их цифровых двойников.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.