Турецко-азербайджанский форум, посвященный культурно-историческому наследию Западного Азербайджана, а также обсуждению путей углубления стратегического сотрудничества двух братских государств, пройдет в Анкаре 3 мая.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в числе организаторов мероприятия, которое пройдет в здании городского совета Анкары, — Союз интернет медиаструктур Турции (TİMBİR).

В рамках форума запланированы две сессии с участием представителей Министерства культуры и туризма Турции, Совета прессы Азербайджана, городского совета Анкары, телеканала TRT, ученых и преподавателей вузов страны.

Союз TİMBİR объединяет 817 различных медиаструктур Турции и имеет представительства в 20 странах мира.