В результате атаки на Киев погиб гражданин Азербайджана.

Об этом Президент Украины Володимир Зеленский сообщил в публикации в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, Россия наносила удары по различным регионам Украины всю ночь и утром. В результате удара по многоэтажному жилому дому в Харькове частично разрушены второй и четвертый этажи. Пострадали 28 человек, в том числе 9 детей.

Зеленский сообщил, что в Одесской области был нанесен удар по судну под флагом Палау, а в Житомирской области поврежден завод по производству мороженого. Удары по жилым домам также зафиксированы в Сумской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях. В Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях повреждена критически важная инфраструктура.

«В настоящее время поступают сообщения о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, в том числе 9 детей. К сожалению, есть и погибшие. В Киевской области погибли два человека, один из них — гражданин Азербайджана. Выражаю соболезнования их семьям и близким», — заявил Президент Украины.