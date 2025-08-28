В ночь на четверг украинские города подверглись атаке российских ракет и дронов. В Киеве в результате удара частично обрушился жилой дом. По данным властей, жертвами атаки в столице стали по меньшей мере 18 человек, более 40 человек пострадали.

По последним данным, которые приводит Киевская военная администрация, подтверждена гибель 18 человек, в том числе четырех несовершеннолетних.

Число пострадавших, по данным администрации, достигло 48.

Большинство погибших, как следует из заявлений властей, в Дарницком районе города, где прямым попаданием была разрушена целая секция жилой пятиэтажки.

На месте обрушения здания работают спасатели. Они разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди. По информации МВД, несколько человек пока числятся пропавшими без вести.