В ночь на четверг украинские города подверглись атаке российских ракет и дронов. В Киеве в результате удара частично обрушился жилой дом. По данным властей, жертвами атаки в столице стали по меньшей мере 18 человек, более 40 человек пострадали.
По последним данным, которые приводит Киевская военная администрация, подтверждена гибель 18 человек, в том числе четырех несовершеннолетних.
Число пострадавших, по данным администрации, достигло 48.
Большинство погибших, как следует из заявлений властей, в Дарницком районе города, где прямым попаданием была разрушена целая секция жилой пятиэтажки.
На месте обрушения здания работают спасатели. Они разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди. По информации МВД, несколько человек пока числятся пропавшими без вести.
Корреспондент Би-би-си, побывавший на месте, видел тела нескольких погибших.
По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в ночной атаке на Киев использовалось несколько типов оружия: «Шахеды», баллистические ракеты, крылатые ракеты и «Кинжалы».
Попадания были зафиксированы более чем в 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах города.
Повреждения получило здание представительства Европейского Союза в Киеве. Об этом в соцсети X сообщила Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.
«Я решительно осуждаю эти жестокие атаки, которые являются явным свидетельством того, что Россия отвергает мир и выбирает террор», — подчеркнула она. (bbc.com)