В центре Баку на площади Фонтанов открылась благотворительная ярмарка «В моих руках – земля, в моем сердце – весна» (Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə), организованная фондом Nargis.

Выставка символизирует приход весны, здесь царит праздничная атмосфера, пахнет вкусной национальной выпечкой, доносится аромат других кулинарных творений.

У одного из двух главных входов ярмарки расположена огромная инсталляция сямяни — одного из главных символов Новруза.

Ярмарка продолжит свою работу до 30 марта.

Предлагаем читателям # фоторепортаж, передающий всю атмосферу весенней ярмарки: