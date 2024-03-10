В центре Баку на площади Фонтанов открылась благотворительная ярмарка «В моих руках – земля, в моем сердце – весна» (Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə), организованная фондом Nargis.
Выставка символизирует приход весны, здесь царит праздничная атмосфера, пахнет вкусной национальной выпечкой, доносится аромат других кулинарных творений.
У одного из двух главных входов ярмарки расположена огромная инсталляция сямяни — одного из главных символов Новруза.
Ярмарка продолжит свою работу до 30 марта.
Предлагаем читателям # фоторепортаж, передающий всю атмосферу весенней ярмарки: