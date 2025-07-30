Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Джеффри Эпштейн «похитил» Вирджинию Джуффре и других молодых женщин, которые работали в спа-салоне в его клубе Мар-а-Лаго, сообщает ABC News.

«Людей забирали из спа и предлагали им работу. Иными словами, они исчезали», — заявил Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One, возвращаясь из Шотландии в Вашингтон.

«Другие люди выражали недовольство: «Этот молодой человек уводит людей из спа». Я об этом не знал», — продолжил Трамп.

«Когда я узнал об этом, я сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то из спа или нет». Я не хочу, чтобы он уводил людей. И с ним всё было в порядке. Но вскоре после этого он снова это сделал, и я сказал ему: «Уходи», — заключил президент США.

В ходе беседы у Трампа спросили, была ли среди этих женщин Джуффре — обвинительница Эпштейна, которая покончила с собой в апреле этого года в возрасте 41 года. Джуффре утверждала, что Гислейн Максвелл, когда ей было 17 лет, завербовала её для работы в раздевалке в Мар-а-Лаго в 2000 году. По словам Джуффре, Максвелл привела её в дом Эпштейна на массаж. Однако Максвелл отрицает эти обвинения.

«Я не знаю. Думаю, она работала в спа-салоне. Да, он её украл. И, кстати, у неё не было к нам никаких претензий, вообще никаких», — ответил Трамп.