Стартовый свисток матча сборных Бразилии и Аргентины в рамках шестого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026 был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял решение увести своих футболистов с поля в подтрибунное помещение. Аргентинская команда ушла, бразильские футболисты остались на поле, чтобы дождаться решения официальных лиц.

После пяти туров Аргентина лидирует в турнире с 12 очками. Бразилия занимает пятую позицию с семью очками.