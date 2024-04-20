В Русском доме Баку состоялся фестиваль «Баку.Любовь.Весна», сообщает #.

Мероприятие началось с перфоманса художницы Ульвии Садыховой. На глазах у гостей, вдохновленная экспозицией работ и атмосферой фестиваля, художница нарисовала свой красочный образ весны, используя яркие воспоминания и энергию этого прекрасного и романтичного времени года.

Фотографы Валерий Базрух, Ирада Асадова, Айдын Мехтиев, Всеволод Цуриков, Хикмет Садыхов, Вероника Григорьева, Джошгун Сулейманов, Нурзия Халилова, Ахмед Хатамзаде и Рустам Гусейнов представили свои работы, посвященные фестивалю, объединенные общей концепцией ― показать вместе любовь, весну и теплый, романтичный и уютный Баку в самое вдохновляющее и цветущее время года. Каждый автор представил визуальное воплощение своего образа в кадре.

Известный музыкант Араз Гумбатлы (ArazÔzarA) исполнил несколько вдохновенных композиций, которые дополнили атмосферу самого романтичного события сезона. Еще одним музыкальным сюрпризом гостей фестиваля порадовала доктор философии по искусствоведению Алена Инякина. Ее исполнение на фортепиано восхитило всех присутствующих.

Идея фестиваля зародилась как цель объединить талантливых творческих людей, влюбленных в Баку, в фотографию и в саму жизнь. Фестиваль проходит в Русском доме, панорамные окна которого смотрят на центральный проспект. Завораживающая панорама великолепной погоды и тёплой весны за окном придала особый атмосферный антураж фестивалю.

Мероприятие состоялось в рамках фотоклуба Русского дома, куратором которого является Всеволод Цуриков.