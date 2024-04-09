Весна — самое вдохновляющее время года, время чувств и эмоций. Баку и его жители преображаются. Бакинская весна краткая, но весьма заметная.

Фестиваль «Баку. Весна. Любовь» посвящен этим волшебным моментам. Ключевым элементом фестиваля станет фотовыставка от мастеров пейзажа Азербайджана и серия работ, посвященная любви весеннему Баку, сообщает #.

Кульминацией программы станет перфоманс художницы Ульвии Мусаевой, которая на глазах зрителей отобразит весеннее настроение на холсте.

На фестивале вживую прозвучат рок-хиты от известных музыкантов.

Открытие фестиваля состоится в Русском доме 18 апреля в 19:00.

Кураторы проекта — Ирада Асадова и Рустам Гусейнов. Вход — свободный.