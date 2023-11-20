Сюрприз для всех поклонников поттерианы — 22 декабря в 20:00 в Зале Камерной и Органной Музыки Азербайджанской государственной филармонии (Кирхе) состоится уникальный концерт — «Путешествие в Хогвартс».

Гостей ждет захватывающее музыкальное путешествие в Хогвартс с любимыми героями Джоан Роулинг.

В программе вечера будет звучать музыка из незабываемых фантастических фильмов о Гарри Поттере в исполнении ансамбля Mystery Ensemble, сообщает #.

Организаторы концерта – креативное агентство RED EVENTS & Distribution ltd, которое создает уникальные культурные события в старинных усадьбах при свечах, на крышах, в оранжереях, планетариях и в других самых атмосферных местах в Азербайджане, России, Великобритании и др.

Саундтреки к фильму мастерски написал всемирно известный композитор Джон Уильямс. Музыку к культовому фильму он создавал в своих домах в Лос-Анджелесе и Тэнглвуде, а затем записывал ее на студиях Abbey Road и Air Lyndhurst в Лондоне в сентябре 2001 года.

Основная композиция «Тема Хедвига» присутствует во всех фильмах в измененном виде. Саундтрек был выпущен 30 октября 2001 года на компакт-диске.

14 декабря 2001 года саундтрек получил золотой статус в Канаде (50 000 копий), а в январе 2002 года в Японии (100 000 копий).

В 2002 году Джон Уильямс был номинирован на премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму, но проиграл Говарду Шору, написавшему композиции для другого фэнтезийного фильма «Властелин колец: Братство кольца».

Альбом имел успех, заняв 48-е место в Billboard 200 и второе место в чарте лучших саундтреков. В официальных чартах Великобритании альбом занял 19 место.

Ансамбль Mystery Ensemble использует в своем шоу световые инсталляции, которые над сводами уникального музыкального зала и величественный орган помогут музыкантам перенести зрителей в загадочный мир ее величества музыки.