На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии прошел уникальный концерт «Еще один Новый год», сообщает #.

Организатор мероприятия, автор идеи и солист вечера – музыкант, виолончелист, артистка Государственного симфонического оркестра Наргиз Манафлы (Dirvy soul).

В исполнении талантливых артистов прозвучали классические произведения и популярные новогодние композиции мировой эстрадной музыки. На сцене солировали вокалисты Leys Izzy и Meg Asad , пианист Нигяр Асадуллаева и уда рник Ариф Иманов. Кроме того, в программе приняли участие юные артисты хора «Дивизи» из Одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Дж. Гаджиева (художественный руководитель Айтен Джафарова), танцоры Crystal Show dancegrou pe (художественный руководитель Лиана Азурова) и писатель и драматург Анара Ахундова, выступившая с классическими стихами.

Это уже второй масштабный проект Dirvysoul подобного рода. В прошлом году виолончелистка и ее коллеги с большим успехом выступили с музыкальным спектаклем «История виолончели» в рамках Baku PianoFestival.

Цель проектов Dirvysoul расска зать о том, что классические инструменты могут быть представлены в разных «амплуа» и на самых разных площадках, обогащая звучание любой композиции – будь то классическое произведение, поп-музыка или даже рок.