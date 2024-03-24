Связанное с запрещенным в России «Исламским государством» агентство Amaq выложило видео, которое сняли сами террористы во время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта.

На кадрах они показывают лежащие на полу тела безоружных людей, ведут по ним огонь из автомата АК-74М, выкрикивают лозунги про аллаха, «победу над неверными» и говорят на арабском, что они тут «за религию бога». Одной из раненых жертв террорист перерезает горло ножом. Его подельник призывает «убивать, не жалеть их».

Судя по видео, всего в нападении участвовали четыре террориста. Их одежда в деталях совпадает с одеждой тех, кто был задержан российскими силовиками по подозрению в совершении преступления. При этом лица убийц на записи размыты, а голоса искажены.

Ответственность за теракт взяло на себя подразделение ИГИЛ «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-К, которое базируется в Афганистане. Официальные лица США подтвердили, что в марте американская разведка получила данные о том, что ИГИЛ-К планировало нападение на Москву.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 11 человек по подозрению в причастности к теракту. Четверых из них, которых поймали в Брянской области, силовики назвали непосредственными участниками атаки: по некоторым данным, это Раджаб Ализаде, Мухаммадсобир Файзов, Шамсуддин Фаридуни и Саидарками Рачабализода. Последний, вероятно, был убит при задержании. Он публиковал в соцсетях речи религиозного деятеля Шайха Мухаммада Солехи Пурдила, которые признаны в Таджикистане экстремистскими.

МВД заявило, что среди задержанных нет россиян, не уточнив их гражданство. При этом президент Владимир Путин, обратившийся к жителям страны лишь спустя 19 часов после трагедии, заявил, что атаковавшие концертный зал террористы пытались бежать в Украину, где для них якобы «было подготовлено окно для перехода государственной границы», и сравнил их с нацистами, «творившими расправы на оккупированных территориях». В Киеве эти обвинения отвергли.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, еще 154 пострадали. Работы по разбору завалов продолжаются. 24 марта объявлен в России днем общенационального траура. (moscowtimes.ru)