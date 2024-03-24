Для оценки масштаба ущерба и возможности реконструкции «Крокус Сити Холла» потребуется время, есть части здания, уцелевшие после пожара, поэтому эксперты должны проанализировать разные сценарии восстановления, сообщил президент Crocus Group Араз Агаларов.

«Нужно время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции. Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии», – сказал Агаларов, слова которого приводит пресс-служба Crocus Group в телеграм-канале..

При этом он сообщил, что «в любом случае мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории «Крокус Сити» и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании».