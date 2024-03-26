Ответственность за теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье, который стал самым кровавым в столице с захвата заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году, несет Украина.

Такое заявление накануне расширенной коллегии Генпрокуратуры во вторник, 26 марта, сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Конечно, Украина», — ответил он журналистам на вопрос о том, кто стоит за трагедией, в результате которой, по последним данным, 139 человек погибли и более 360 пострадали.

Накануне на совещании с руководителями силовых структур и членами правительства о роли Киева в теракте заявил президент Владимир Путин. (moscowtimes.ru)