Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам «Крокус Сити Холла» и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям.

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов написал в Instagram.

«Среди них – режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков и многие-многие другие.

Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт.

Произошло ужасное горе для всех нас. Приношу искренние соболезнования семьям погибших, от всего сердца желаю выздоровления и душевных сил пострадавшим», — отметил он.