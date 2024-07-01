В рамках Baku Piano Festival состоялся концерт маэстро Шаина Новрасли.

Частью мероприятия стала с театральная инсценировка «Уютное место в сквере» Исмаила Имана по произведениям Максуда Ибрагимбекова (режиссер Тарлан Расулов). Она создала эмоциональный фон и нужную атмосферу для музыкальной кульминации вечера – долгожданного концерта маэстро Шаина Новрасли.

За годы своей успешной карьеры пианиста Шаин Новрасли создал свой индивидуальный стиль. Его главные черты — виртуозность, мастерские переходы с меняющейся динамикой, темпераментность, выразительность, органичность и композиционное единство.

Исполнение Шаина Новрасли идеально сочетает в себе традиции Запада и Востока, его импровизации джаза, европейской классической музыки, блюза и фольклорной музыки отличаются волшебной полифонией и зажигающим ритмом. Каждая нота проигрывается не механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом его магия импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающаяся.

Театральное действо плавно перешло в музыкальную магию в сочетании с эмоциональной экспрессией.

Публика отметила вечер щедрыми эмоциями, вызывая маэстро и сопровождая каждый его выход длительными овациями. Вечер стал одним из самых запоминающихся событий фестиваля. Главным партнёром концерта выступила компания Baku Mad Wings, принявшая активное участие в создании самых вкусных «блюд» фестиваля.

Бакинский фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.