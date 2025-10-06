В столице Албании Тиране мужчина открыл огонь в зале суда, убив судью и ранив двух человек, после чего скрылся с места происшествия, но был задержан. Об этом пишет Guardian со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, подозреваемому Э. Ш. 30 лет, и он ранил еще двух присутствовавших на слушании людей. Их ранения, как уточнили медики, не представляют угрозу жизни. Раненая судья Астрит Калайя скончалась по дороге в больницу.

После стрельбы Э.Ш. скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицией, его оружие изъято. Полиция Тираны пока не предоставила подробностей о предполагаемых мотивах преступника. Как сообщают албанские СМИ, в ходе слушания, на котором мужчина устроил стрельбу, рассматривалось дело с упоминанием некой недвижимости.

Задержанный признался в убийстве, заявив, что застрелил судью после того, как проиграл имущественное дело, сообщает Gazeta Panorama.

«Я застрелил его, потому что проигрывал суд. Я был прав с документами», — дал показания задержанный в полицейском участке.

Guardian напоминает, что в 2016 году при поддержке Евросоюза и США власти Албании запустили масштабную судебную реформу, из-за которой рассмотрение десятков тысяч дел было отложено на долгие годы, многие из них дошли до суда только сейчас.