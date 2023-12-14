Вчера в Национальной филармонии Украины по инициативе посольства Азербайджана в Украине состоялся концерт классической музыки в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов дирижировал исполнением классической музыки Национального симфонического оркестра Украины. Он просто покорил зал своим искусством, заслужив овации пришедших на концерт.

Тут имеет смысл подчеркнуть, что вечер прекрасной музыки посетили исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева, заместители министров энергетики, финансов, внутренних дел, депутаты Верховной Рады, послы иностранных государств, аккредитованные в Украине, представители азербайджанских государственных компаний, работающих в Украине, руководители и активисты диаспорских организаций, ученые, деятели культуры и искусства.

Выступивший перед началом концерта посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев рассказал собравшимся о том, что Гейдар Алиев вошел в историю как большой друг Украины, основоположник дружбы и стратегического партнерства между нашими странами. Было подчеркнуто, что концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана, вовсе не случайно прошел именно в этом зале. Ведь именно благодаря Гейдару Алиеву, в то время заместителю председателя Совета министров СССР, были найдены и выделены средства на реставрацию Национальной филармонии Украины, которая и поныне является одним из очагов культуры европейского уровня.

Что до самого концерта, то это были полтора часа волшебной музыки, приведшей в восторг всех собравшихся в зале. Прозвучали «Азербайджанское каприччио» Фикрета Амирова, «Адажио и вальс» из балета «Семь красавиц» Кара Караева. Солистка Ксения Бахрудтинова превосходно исполнила романсы «Моя Родина » Асафа Зейналлы и «Арзу» Ниязи, а скрипач Максим Гринченко виртуозно сыграл композицию «В стиле мугам» Асафа Зейналлы. Ну а завершился концерт невероятным исполнением симфонической поэмы «Насими» Фикрета Амирова.

Знакомство украинского зрителя со всем лучшим, что есть в азербайджанской классической музыке и в азербайджанской культуре вообще — правильный, нужный шаг. Но особенно важен он именно сейчас, когда Украина почти уже два года как ведет войну с вероломно напавшей на нее Россией. Киевляне живут в условиях регулярных уведомлений о воздушной тревоге, они просыпаются ночью от того, как ПВО сбивает беспилотники и ракеты, запущенные по украинской столице российскими оккупантами.

В этих условиях само проведение такого концерта, безусловно, смелая, правильная инициатива. Тем более, если вспомнить о том, сколь трудную и долгую дорогу пришлось проделать маэстро Ялчину Адыгезалову — самолеты в Украину по прежнему не летают, добираться сюда приходится через третьи страны, наземным транспортом. Все это, безусловно, нужно ценить, воздавая должное всем участникам и организаторам концерта.

К счастью, его не пришлось прерывать из-за объявленной воздушной тревоги. Зрители сполна смогли насладиться богатством и красотой азербайджанской классической музыки. И тут очень сложно избежать исторических аналогий и не вспомнить о том, что 9 августа 1942 года в осажденном Ленинграде впервые прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, посвященная борьбе блокадного города.

Да, Киев не находится ныне в блокаде. Но, безусловно, состоявшийся в среду концерт в Национальной филармонии Украины, как и любые концерты классической музыки в городе, который регулярно подвергается ракетным удара со стороны России — это подвиг. А еще это возможность представить, что есть мирная жизнь, безусловным атрибутом которой являются такого рода культурные мероприятия.

Да, перед нами поразительная изнанка истории! Представители государства-наследника СССР вот уже второй год как ведут полномасштабную войну против Украины, которая первой приняла на себя удары гитлеровских войск в ходе Великой Отечественной Войны. Жители современного Санкт-Петербурга совершенно не беспокоятся о том, что их страна уничтожает мирные украинские города, убивает мирных украинцев. Они предпочитают делать вид, что войны нет. И это все, что нужно знать как о «культурной столице» России, так и русской культуре в целом. Она давно и обильно замазана кровью.