Это очень показательная для Украины ситуация. Местные СМИ вовсю обсуждают то, что в полиции возбуждено уголовное производство по факту похищения 14-летнего юноши в Одесской области, а местный ТЦК обещает провести служебную проверку из-за задержания несовершеннолетнего. Речь идет о случившемся 2 апреля в селе Приозерное Измаильского района.

Историю обнародовало издание Бессарабия Inform. Начальник отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи рассказала журналистам, что 14-летнего юношу вечером затащили к бусу люди в военной форме. По ее словам, парень сопротивлялся, и к нему применили физическое насилие, в частности прикладывали дуло автомата к голове, а также били по спине, ну а на руки надели пластиковую стяжку.

После того, как люди в машине узнали возраст подростка, его выбросили на трассе при въезде в другую деревню. Домой парень возвращался пешком несколько километров. Соцработница добавляет, что нарушители предупредили парня, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам. Нападавших вроде бы было четверо, и все они были в балаклавах.

О случившемся с парнем впоследствии узнали в школе и социальной службе. Соцработники вместе с бабушкой, воспитывающей подростка, обратились в полицию, прокуратуру и представительство уполномоченного по правам человека. Оксана Терзи рассказала, что в полиции сначала неохотно взялись за расследование дела, но затем после угрозы публичной огласки провели определенные мероприятия.

В итоге, 7 апреля в пресс-службе главного управления полиции в Одесской области сообщили, что начали уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса ( незаконное лишение свободы или похищение человека). « О ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка», — говорится в посте Одесского ТЦК и СП в Facebook.

Да, возможно, после большого резонанса, что поднят в связи с этим делом, виновных в незаконном задержании 14-летнего юноши, показательно накажут. Но проблема никуда не испарится. В украинском обществе давно уже ведется жесткая дискуссия на тему того, кого и как задерживают, отправляя на передовую без малейшей подготовки. На фоне огромного числа такого рода историй даже как-то неуместно слышать комментарии украинских экспертов о том, что «Россия устраивает «мясные штурмы».

Ровно тоже самое , увы и ах, делается и в ВСУ. В этой связи вспоминается публикация в The Sunday Times. В ней справедливо указывалось на то, что по мере того, как война в Украине приближается к своей второй годовщине, средний возраст военнослужащих ВСУ растет: российской агрессии сегодня в основном противостоят мужчины среднего возраста, что усложняет для командования планирование и проведение операций, необходимых для достижения тех целей кампании, которые ставят перед собой украинские власти.

«Средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет.В этом возрасте уже трудно выполнять все необходимые задачи. Некоторым тяжело дается даже ношение боеприпасов и бронежилета во время пребывания на линии фронта», — рассказал тогда изданию Дмитро Берлим, командир батальона 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Все эти проблемы со старением украинской армии — следствие того, как в целом происходила мобилизация в Украине после полномасштабного российского вторжения.

Тогда, в начале 2022 года, на фронт отправилось огромное число добровольцев в возрасте за 40 — это были взрослые мужчины с обостренным чувством ответственности перед своими семьями и родиной. Многие рассчитывали, что вскоре государство проведет более эффективную кампанию по рекрутированию молодежи, которая сменит «стариков» и сможет успешно проводить наступательные операции. И напротив, мало кто рассчитывал, что их пребывание на фронте растянется более, чем на два года. Увы, сейчас не видно конца и края этой жестокой войне. А «живой силы» в Украине остается все меньше.

При этом нужно помнить о том, что миллионы украинских мужчин призывного возраста банально сбежали из страны за эти два с лишним года. Бегут они, всеми правдами и неправдами, и сейчас. А многие из оставшихся, пока не сбежавших, любят рассуждать о том, что «государство обязано создать условия, мотивирующие идти на фронт». В итоге, люди банально прячутся по квартирам, не открывая незнакомым людям и даже соседям, опасаясь совершать дальние поездки из города в город. А потом, приходят сообщенния о том, что ТЦК устраивают рейды и ловят несовершеннолетних украинцев. И все это — на фоне циничных рассуждений армии украинских депутатов ВР, погрязших в коррупции, о том, что они имеют законное право не воевать.Да, принцип «кому война- кому мать родна», увы, работает в Украине бесперебойно.