Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте существенно обострилась. По его словам, которые приводят украинские СМИ, это связано со значительной активизацией наступательных действий россиян. «Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала доступной большую часть открытых участков местности. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха», — признает главнокомандующй ВСУ.

В том, что российская сторона будет продолжать наступательные действия, стараясь захватить как можно больше украинской территории, нет ничего удивительного. Для того руководство России и развязало войну против Украины. И то, что Россия продолжает уничтожение энергетической инфраструктуры Украины — тоже неудивительно. Это тоже часть действий по принуждению Украины к капитуляции. В условиях практически полного отсутствия военной и финансовой помощи со стороны США, а именно это наблюдается в последние месяцы, способность украинской стороны сопротивляться действиям российских оккупантов становится все меньше.

Но тут, указывая как на факт чудовищной жестокости российской стороны, так и на циничное предательство Украины со стороны США, важно обратить внимание на то, что делается руководством страны, города которой буквально стираются с лица земли. Начну с того, что ВСУ критически не хватает не только оружия, но и личного состава. Говоря конкретнее, по численности российские оккупационные войска на фронте превосходят украинские силы в 10 раз. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрий Содоль во время имевшего место на этой неделе выступления в Верховной Раде.

«Противник превосходит нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава. В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых – по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта», – пояснил он. Командующий Объединенными силами отметил, что на один участок фронта ставят вместо одной бригады – три.

«В условиях нормальной обеспеченности личным составом, эти две дополнительные бригады могли бы отдыхать и готовиться, или входить в ударную группировку для дальнейшего наступления. Но вместо этого бригады держат фронт», – подчеркнул Содоль. Такая вот критическая ситуация. Которая имеет место на фоне того, что только на этой неделе Верховная рада приняла в целом законопроект об усилении мобилизации, поданный Кабмином на рассмотрение парламента еще в конце января.

То есть, уже были потеряны месяцы на обсуждения закона, который критически важен для решения проблем с пополнением личного состава ВСУ. В условиях, когда у правящей партии «Слуга народа» есть опыт очень быстрого принятия иных законов, что делалось за счет их монобольшинства и кооперации с иными политическими силами, все это выглядит как умышленное затягивание времени. «Примите этот закон, он нам очень нужен. Мы держим оборону из последних сил», — призвал с трибуны в сессионном зале перед началом голосования уже упоминавшийся выше Юрий Содоль.

В итоге с большим опозданием, закон приняли. Но каким он в итоге оказался? Мягко говоря, неоднозначным. Дело в том, что документ был вынесен на голосование в несколько измененном виде, чем планировалось сначала. Вместе с усилением мобилизации законопроект первоначально содержал и норму о демобилизации военнослужащих, отслуживших 36 месяцев во время военного положения. Но накануне голосования профильный комитет Верховной рады изъял ее из текста документа.

Такое решение профильного комитета подвергли критике депутаты из оппозиционных фракций и отказались голосовать за законопроект в таком виде. «ЕС (партия «Европейская солидарность». — Ред.) считает, что мобилизация не может строиться только на принуждении. Право на увольнение — это важный мотивационный фактор. Слуги со своими сателлитами просто плюнули в лицо военным и их семьям», — написала в своем Telegram-канале сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Но позиция оппозиции была в итоге проигнорирована. Закон приняли без нормы о демобилизации. А это — крайне опасный, демотивирующий фактор для тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. По сути, им всем указали — у вас нет прав, а есть только обязанности. И в этой связи совершенно не случайным оказался скандал, который прямо сейчас активно обсуждается в Украине.

Скандал спровоцировала бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время перепалки, причем в очень хамской манере, которую она устроила в телевизионном эфире с народным депутатом от партии » Голос» Инной Совсун во время обсуждения темы демобилизации военнослужащих. Совсун пыталась подчеркнуть важность демобилизации военных и отметила, что ее муж воюет «на нуле» с начала полномасштабного вторжения России. Она говорила от имени всех украинских военнослужащих, два с лишним года воюющих «на нуле».

И что в ответ? «Военные должны сами прочитать в Конституции и знать, что демобилизация невозможна заранее, и что воевать нужно будет до окончания военного положения”, — цинично произнесла Анна Маляр. И это привело к всплеску негодования в украинском политическом и экспертном сообществе. Возмутился этим, например, депутат ВР от ЕС , бывший руководитель Комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа Владимир Арьев. Он указал на то, что какую бы должность не занимала Анна Маляр, она была и является голосом Офиса президента Украины.

Он привел и доказательства лжи с ее стороны. По словам В.Арьева, статья 17 Конституции Украины содержит следующий абзац: «Государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, которые находятся на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, а также членов их семей». Помимо В.Арьева , возмутились скандалом и иные украинские политики. Например, экс-депутат ВР, экс-член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

» А Сергей Лещенко, Кирилл Тимошенко, Алексей Арестович и Баканов прочли и не пошли защищать Украину? Что это было? Это обвинение добровольцев в том, что они лоханулись и бросились защищать государство не дожидаясь изменений в законе о демобилизации, а не стали ждать того, что власть сначала решит этот вопрос? Благодаря первой волне добровольцев существует Украина, а у Маляр есть возможность ходить на эфиры. Она, похоже, об этом забыла. И это хуже позора. И это говорит человек, связанный с Офисом президента? Так это общая позиция ОП и Зеленского с Ермаком?», — задается он вопросами.

Добавлю, что член наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця» Сергей Лещенко задекларировал получение в 2022 году 2,768 млн гривен заработной платы (или 230,7 тыс. гривен в месяц). То есть, в месяц он получает порядка 9200 манатов в месяц. В стране, которая два с лишним года воюет, имея дефицит госбюджета свыше 40 миллиардов долларов. Ясное дело, что повестки из военкомата Лещенко не получал.

Не получал ее и заместитель руководителя Офиса Президента Украины (2019—2023) Кирилл Тимошенко. В Офисе президента он отвечал за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины. Он был координатором программы развития инфраструктуры «Большое строительство». Напомню, что в прошлом году в НАПК провели проверку, согласно которой Тимошенко «использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил законные ограничения относительно получения подарков лицом, занимающим особо ответственное положение». Да, потом через суд он оправдался. Но, пятно на его репутации, как и на репутации ОП осталось.

Ясное дело, что Тимошенко не на фронте. Более того, телестудия, связанная с ним, получила статус «критически важного предприятия и забронировала своих работников». И это в ситуации, когда десятки тысяч военнослужащих ВСУ не демобилизуются, когда руководители ВСУ кричат о том, что людей на фронте критически не хватает! Кстати, именно с этим «критически важным» предприятием, связанным с К.Тимошенко государственный канал «Рада» подписал договор на 105 млн грн на 2024 год.

Что до А.Арестовича, то он долгое время продвигался именно ОПУ. Именно он врал украинской общественности о реальном положении дел на фронте. Именно он, позиционировавший как боевой офицер, имевший десятки боевых выходов, в итоге благополучно удрал из Украины. Он сейчас находится за ее пределами, продвигая нередко откровенно пророссийские нарративы. Каким образом ему удалось сбежать из страны — тема темная и мутная. В любом случае, все эти истории, безусловно, доказывают шокирующий цинизм поведения как самой А.Маляр, так и ее бывших или действующих кураторов. И, что самое опасное, они сильно демотивируют как рядовых украинцев, так и военнослужащих ВСУ. А это, в условиях продолжающегося наступления российских оккупантов, очень тревожное явление.