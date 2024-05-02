В Швейцарии отменили концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, который должен был состояться 1 июня в Люцерне. Руководство концертного зала — Центра культуры и конгрессов Люцерна — заявило, что причиной отмены стала неоднозначная позиция Нетребко в отношении войны в Украине и её предполагаемая близость к президенту России Владимиру Путину. Муниципальные власти предположили, что появление Нетребко на сцене могло бы спровоцировать протесты в городе.

Член правительственного совета Люцерна Армин Хартманн в интервью изданию Regionaljournal Zentralschweiz сказал: «Правительству ясно, что российскому артисту, предположительно лояльному режиму, не следует выступать у нас». Правительство кантона Люцерн попросило концертный зал пересмотреть свою программу.

Ещё одним поводом для отмены концерты стала конференция о положении в Украине, которая должна пройти в Люцерне в июне. Муниципалитет опасается, что одновременные выступление Нетребко и мероприятие, посвящённое войне, могут стать причиной беспорядков.

Анна Нетребко и её менеджмент опубликовали заявление, в котором выразили сожаление по поводу отмены концерта и указали, что мирная конференция по Украине состоится через целых две недели после даты концерта. Кроме того, написали они, ни одно из почти ста выступлений Нетребко с марта 2022 года якобы не приводило к нарушениям общественного порядка.

Последнее заявление не соответствует действительности. Выступления Нетребко в странах Запада нередко сопровождаются уличными протестами активистов, поддерживающих Украину. В ряде случаев концерты были отменены из-за протестов. В частности, в феврале 2023 года Нетребко не выступила на Тайване, в августе был отменён концерт в Праге. Сразу после начала полномасштабной войны России в Украине нью-йоркская «Метрополитен-опера» разорвала контракт с Нетребко, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки российской агрессии. В заявлении театра говорилось, что контракт не будет возобновлён, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб. (svoboda.org)