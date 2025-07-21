Концерт с участием Валерия Гергиева отменен в Италии. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщило итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на дирекцию Королевского дворца в городе Казерта близ Неаполя, на территории которого должно было состояться выступление российского дирижера.

Приглашение Гергиева вызвало бурную дискуссию среди российских оппозиционеров, а также отдельных итальянских политиков. Как пишет ANSA, возникли опасения относительно возможных протестов в вечер концерта 27 июля.

Онлайн-петиция против выступления российского дирижера собрала 16 тыс. подписей. Министр культуры Алессандро Джули также вмешался, подчеркнув, что «искусство свободно и не может подвергаться цензуре», но «пропаганда, даже если она осуществляется талантливо, — это другое дело». По его мнению, концерт Гергиева стал бы неверным сигналом.

Украинские общественные объединения в Италии были готовы организовать акции протеста и уже приобрели билеты в первые ряды концерта, чтобы выразить свое несогласие. (DW)