Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России, и направить эти деньги в пользу государства, в том числе и на поддержку войны в Украине.

С февраля 2022-го Меладзе успел: осудить вторжение в Украину, попытаться при этом заработать в РФ, устроить скандал в Дубае (когда продолжил фразу «Слава Украине») и попасть под проверку Генпрокуратуры. На этом фоне он продал дом в элитном коттеджном поселке Москвы за 350 млн рублей.

Предложение освободить Меладзе от неприятных авторских отчислений из России в Госдуму и Совфед направил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. «Уверен: сделать это технически возможно, если в отношении певца заведут дело за экстремизм и суд решит конфисковать имущество (в том числе авторские права)», — отмечает депутат.