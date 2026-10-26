Новая Зеландия заключила соглашение с правительством США о закупке морских вертолетов MH-60R Seahawk, вооружения, запасных частей и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.

Поставки вертолетов начнутся в 2030 году. MH-60R Seahawk предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, проведения поисково-спасательных операций, перевозки военнослужащих и грузов между кораблями и берегом, а также поддержки морских контртеррористических операций.

По данным ведомства, новые вертолеты смогут взаимодействовать с Вооруженными силами Австралии и других стран-партнеров. Благодаря увеличенной скорости и дальности полета они также расширят возможности новозеландских фрегатов по обнаружению целей, ведению боевых действий и обороне.

Общий объем капитальных вложений в проект составит около $939 млн. Среднегодовые расходы на эксплуатацию в течение следующих десяти лет оцениваются в $63 млн.