Высший избирательный суд Бразилии (выполняет функции ЦИК) завершил подсчет голосов второго тура президентских выборов. Согласно итоговым данным после обработки 100% протоколов, действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва официально переизбран на пост президента.

Как следует из финальной статистики избиркома, кандидат от левой Партии трудящихся Лула да Силва одержал победу с результатом 51,79% — за него отдали голоса 64 256 232 избирателя. Его соперник от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару получил 48,21% (его поддержали 59 826 041 человек). Общее число признанных действительными голосов составило 124 082 273.

Явка во втором туре достигла 80,78%: в голосовании приняли участие 128 236 074 гражданина. Уклонились от участия в выборах 19,22% электората, или 30 509 005 человек. Доля недействительных бюллетеней составила 2,12% (2 723 305). Еще 1,12% (1 430 496) оказались пустыми. Всего правом голоса на этих выборах обладали 158 745 502 человека.

Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, сумевшим выиграть президентскую гонку после отставания в первом туре.