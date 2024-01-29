Рост критерия нуждаемости с января этого года повлияет на адресную социальную помощь (АСП). Выплаты гражданам в рамках АСП должны подрасти.

Адресная государственная социальная помощь – это финансовая поддержка, оказываемая государством малообеспеченным семьям. Главным индикатором ее пересмотра считается критерий нужды. Поскольку в нынешнем году упомянутый критерий увеличился, подрастет и финансовая помощь в виде ежемесячных денежных выплат по АСП.

По новому закону «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2024 год», упомянутый социально значимый показатель поднимется к прошлогоднему уровню на 9,7 процентов и составит 270 манатов. Говоря о влиянии повышения порога нуждаемости на финансовую поддержку бедных семей, нужно исходить из главного – пособие получают семьи, чьи доходы не дотягивают до подводимой ежегодно черты нуждаемости. Поэтому повышение этой планки должно привести к увеличению выплат, а также расширению охвата государственной поддержкой нуждающихся.

Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, если в прошлом году при критерии нужды на уровне 246 манатов минимальным доходом семьи из пяти человек считалась сумма в 1230 манатов, то в этом году при критерии нужды в 270 манатов «минималка» на такую семью подросла до 1350 манатов. И если такая семья получала, скажем, 800 манатов месячного дохода, в прошлом году ей доплачивали в рамках АСП 430 манатов, а в нынешнем ежемесячные выплаты подрастут до 550 манатов. Если, конечно, доходы ее не увеличатся.

Малоимущими признаются семьи, чей средний доход на одного человека меньше критерия нужды. С этой точки зрения, поясняет эксперт, очередное повышение критерия нужды имеет важность еще и для расширения охвата населения этой помощью.

К вопросу о том, поднимут ли выплаты тем, кому эта помощь была назначена и выплачивалась еще до повышения критерия нужды? Иначе говоря, будут ли в этом году повышены выплаты семьям, получавшим АСП с прошлого года?

«По действующим правилам повышение критерия нуждаемости влияет на размер помощи семьям, имеющим право на получение адресной социальной помощи с 2024 года, — поясняет В. Байрамрв. – С этого года для назначения адресной государственной помощи используется возросший критерий нужды. Доход на каждого члена семьи рассчитывается, исходя из планки в 270 манатов. Т.е. если доход на члена семьи не дотягивает до установленного новым законом о критерии нужды уровня, государство будет доплачивать недостающие деньги.

Адресаты этой помощи, получающие выплаты до повышения критерия нужды, могут добиться пересмотра назначенной им выплаты, подав повторно заявку на АСП. Это правило действует, если доходы не увеличились и не дотянули до установленного порога нужды», — говорит аналитик.

За получением статуса малоимущей семьи и пересмотром государственной финансовой помощи граждане обращаются в Агентство по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST). В структуре сообщили, что малообеспеченные семьи, чей доход за предшествующий обращению год был ниже критерия потребности на каждого члена семьи, имеют право на АСП. Помощь будет оказана в размере разницы между совокупностью критерия потребности и среднемесячным доходом. Однако помощь получает не каждая малоимущая семья, а ставшая таковой по ряду причинно-следственных обстоятельств.

Уважительной причиной для назначения государственной адресной помощи малоимущей семье считается потеря кормильца или уход трудоспособного члена семьи за лицом с установленной инвалидностью. Сюда же относят получение очного образования домочадцем в возрасте до 23 лет, а также назначение страховой выплаты по безработице.

Кроме этого, при назначении выплаты берется во внимание смерть, лишение свободы и прочие несчастные случаи. За получением АСП может обратиться совершеннолетний и дееспособный член семьи, а при его отсутствии эта миссия может быть возложена на попечителя или другого доверенного человека. Для этого нужно заручиться справкой о составе семьи и оформить заявление на представительство у нотариуса на основании согласия всех ее членов.