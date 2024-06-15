Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины более 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Финансы будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины. Это включает 500 млн долларов нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление 324 млн долл. ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.

«Поддержка включает продовольственную помощь, медицинские услуги, убежище, а также услуги водоснабжения, санитарии и гигиены для миллионов уязвимых украинцев внутри страны и в регионе», — отмечается в сообщении.

Гаррис также объявила, что, работая с Конгрессом, Государственный департамент планирует предоставить дополнительно 300 миллионов долларов США в поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.

Анонсированные средства являются частью большего пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом. (корреспондент.net)