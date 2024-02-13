Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила в беседе с журналистами американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) в понедельник, 12 февраля, что готова исполнять обязанности президента США в случае возникновения такой необходимости. «Я готова исполнять обязанности. В этом нет никаких сомнений», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать опасения избирателей по поводу возраста действующего президента США Джо Байдена.

По словам Харрис, любой, кто видит ее за работой, понимает ее способность руководить, передает WSJ. Газета пишет, что согласно ее источникам в Демократической партии США, серьезных разговоров о замене Байдена на другого кандидата на предстоящих президентских выборах демократы не ведут. Кроме того, отмечает WSJ, сроки подачи документов для участия в праймериз уже истекли.

Если 81-летний Джо Байден по какой-либо причине примет решение снять свою кандидатуру с предстоящих в этом году выборов, то вице-президенту Камале Харрис для замены его на съезде Демократической партии в августе нужно будет добиться поддержки большинства демократических делегатов. Если же президент снимет свою кандидатуру уже после съезда, его преемника на выборах будет определять Национальный комитет Демократической партии, сообщает WSJ.