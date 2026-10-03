Юридическое разбирательство между английской Премьер-лигой и «Манчестер Сити» может продлиться несколько лет, если клуб задействует все доступные правовые механизмы. Об этом сообщило издание The Athletic.

По информации источника, несмотря на регламентированные сроки апелляционного процесса внутри лиги, объем материалов дела допускает их увеличение. Эксперты в области права также не исключили вероятности перехода процесса за пределы внутренней спортивной юрисдикции АПЛ.

«Правила Премьер-лиги предусматривают процедуру апелляции, а затем, возможно, дополнительное арбитражное разбирательство. Помимо этого, нельзя исключать возможность обращения в суд. Окончательное разрешение дисциплинарного разбирательства — не говоря уже о любых последующих исках — может затянуться ещё на годы», — заявил партнер юридической фирмы Macfarlanes Фред Сноуболл.

Ранее английская Премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых норм лиги и отказе сотрудничать с расследованием. Клуб выразил несогласие с обвинениями и заявил о намерении отстаивать свою позицию в соответствующих инстанциях. Возможные последствия этого решения пока не объявлены, но, по информации СМИ, клубу может грозить лишение чемпионских титулов.

С 2008 года «Манчестер Сити» находится под управлением компании Abu Dhabi United Group из ОАЭ. За это время клуб завоевал восемь чемпионских титулов Премьер-лиги, четыре Кубка Англии и семь Кубков лиги, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2022/2023. (championat.com)