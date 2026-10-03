Французское правосудие закрыло дело о «моральном преследовании», инициированное нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе против своего бывшего клуба «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, дело было закрыто по причине недостатка доказательств. Сам заявитель не поддержал иск. Адвокаты Мбаппе подали жалобу, но затем отозвали её. Расследование было прекращено ещё в мае 2026 года.

Напомним, в минувшем году Мбаппе подал жалобу на «ПСЖ». Поводом стал эпизод в начале сезона-2022/2023, когда нападающего отстранили от тренировок с первой командой за отказ продлить контракт. Таким способом французский гранд пытался вынудить игрока подписать новое соглашение. (championat.com)