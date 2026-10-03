Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами будут идти дожди. Ночью местами возможны кратковременные ливни. Утром осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днём сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12–14° тепла, днём — 16–18° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65–75%, днём — 50–60%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, в горных районах — снег. Днём 4 октября в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11–14° тепла, днём — 15–20° тепла, в горах ночью — 0–5° тепла, днём — 6–10° тепла.