Обнародован прогноз погоды на 13 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах полуострова дождь усилится. Умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 5-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, в горных территориях ожидается снег, в отдельных районах осадки будут интенсивными. В некоторых районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.