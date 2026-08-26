Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время июльской встречи в Вашингтоне обсуждал с президентом США Дональдом Трампом меры противодействия Ирану.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По словам Нетаньяху существует три возможных подхода к Ирану: дипломатические меры, военные действия и то, что он назвал «ужесточением осады Тегерана».

Он отметил, что третий вариант связан с недавно расширенной Вашингтоном санкционной кампанией. При этом он выразил сомнение в возможности заключения сделки с иранскими властями.

«То, что президент Трамп сделал вчера, — это ужесточение осады Ирана, не путем усиления давления непосредственно на Иран, а путем усиления давления на тех, кто помогает этому правительству», — сказал Нетаньяху.