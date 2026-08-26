В результате стрельбы и пожара, произошедших 23 августа после семейной ссоры в одном из домов в Биллингсе (штат Монтана), погибли восемь человек, включая четверых детей. Об этом 26 августа сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Сообщение о стрельбе в доме поступило в полицию около 18:00 по местному времени (20:00 по бакинскому времени). Прибывшие на место стражи порядка услышали выстрелы, а сам дом уже был полностью объят пламенем.

Имена и возраст погибших не раскрываются. Подозреваемый, которого полицейские заметили на заднем дворе, был госпитализирован с огнестрельным ранением, которое, как полагают, он нанес себе сам. В больнице он скончался.

«Мы полагаем, что всё началось с семейной ссоры», — заявил шериф округа Йеллоустоун Кент О’Доннелл.

По данным телеканала, прибывшим на место пожарным пришлось работать в сложных условиях: в районе отсутствовали пожарные гидранты.

Начальник пожарной охраны Биллингса Мэтт Хоппел отметил, что экипажам пришлось действовать в тесном взаимодействии с полицией, совмещая тушение огня и обеспечение безопасности спасателей.

Причина возгорания будет установлена позднее. Расследование проводят окружные и федеральные ведомства, а также полиция Биллингса, уточняет ABC News.