Американский президент Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение с Саудовской Аравией о развитии ядерной энергетики, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновник администрации президента США заявил изданию, что Трамп тем не менее не отказался от своего последнего условия о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.

В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получают эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии.

После подписания соглашения Трамп заявил, что Саудовская Аравия должна будет нормализовать отношения с Израилем, присоединившись к Авраамовым соглашениям, прежде чем сделка вступит в силу.

Ожидается, что соглашение, рассчитанное на 30 лет, вызовет в Конгрессе дебаты о том, как стимулировать развитие американской атомной отрасли и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.