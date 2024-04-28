Кэрри Кларк из Юты случайно отправила свою кошку в коробке, куда положила посылку, чтобы вернуть товар на Amazon, сообщает KSL News, передает focus.ua.

По словам Кэрри, ее любимая кошка Гелена, которая всегда жила в доме, внезапно бесследно исчезла 10 апреля.

Семья с ног сбилась в поисках животного: супруги расклеили по всему району плакаты о пропавшей кошке и разместили в социальных сетях сообщения с вопросом, видел ли кто-нибудь ее.

Поиски были безрезультатны, пока 17 апреля женщине не пришло сообщение от ветеринара из Калифорнии о том, что микрочип кошки был отсканирован. Выяснилось: Гелена запрыгнула в ящик, куда Кэрри сложила пять пар обуви, чтобы вернуть ее.

«Я побежала сообщить мужу, что Галену нашли, и мы поняли, что она, должно быть, прыгнула в огромную коробку, которую мы вернули в прошлую среду. Коробка с товаром из разряда «примерь, прежде чем купить» была заполнена ботинками», – говорит хозяйка кошки.

Сотрудница Amazon по имени Брэнди спасла кошку из коробки, когда нашла ее на складе в Калифорнии. Она позаботилась о животном, а на следующий день отвезла Галену к ветеринару. Гелена шесть дней просидела в коробке без еды и воды. (point.md)