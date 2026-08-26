Президент Тайваня Лай Циндэ выступает за закупку 210 тысяч военных беспилотников на фоне угрозы со стороны Китая. Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечается в статье, для этого он предлагает принять шестилетний бюджет в размере $6,6 млрд (210 млрд тайваньских долларов) на закупку дронов. По его словам, закупка БПЛА не терпит отлагательства, учитывая ситуацию в Украине и Ближнем Востоке, где боевые беспилотники показали свою важность в современной войне.

«Это не только вопрос наращивания национальной обороны, но и важный шаг для Тайваня, демонстрирующий его решимость в вопросах самообороны», —сказал он.

По словам Лай Циндэ, в условиях угрозы со стороны Китая, который считает остров своей территорией, беспилотники крайне необходимы, чтобы дать отпор в случае эскалации конфликта.