Тысячи человек пропали без вести в результате вызванного циклоном «Даниэль» наводнения на побережье Средиземного моря в Ливии. Об этом сообщил министр внутренних дел правительства на востоке страны, утвержденного ливийским парламентом, Эссам Абу Зариба.

«Наводнение унесло в море тысячи людей. До сих пор они считаются пропавшими без вести», — привел его слова телеканал Al Hadath. По утверждению министра, более 1 тыс. человек погибли из-за удара стихии.

Со своей стороны глава правительства восточного региона Ливии Усама Хаммад сообщил, что, по его данным, число жертв наводнения в регионе Дерна «превысило 2 тыс.». «Целые кварталы в Дерне были смыты наводнением в море, пропавших без вести — тысячи», — отметил премьер, которого процитировал ливийский новостной портал Al Wasat.