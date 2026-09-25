Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал получение Организацией тюркских государств (ОТГ) статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН одной из общих целей стран объединения.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на неформальной встрече СМИД ОТГ в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН, организованной под его председательством.

Байрамов подчеркнул, что тюркские государства объединяют общие корни и история. На фоне меняющихся глобальных вызовов он назвал укрепление многостороннего партнерства стратегической необходимостью.

Байрамов рассказал о ключевых этапах председательства Азербайджана в ОТГ, подчеркнув решения и инициативы Габалинского саммита, и поблагодарил государства объединения за активное участие в мероприятиях, прошедших в Азербайджане.

Среди них он отметил события, посвященные столетию Первого тюркологического съезда, внесшего важный вклад в изучение языков, истории и культурного наследия тюркских народов.

Глава МИД также упомянул состоявшиеся в Баку встречи секретарей советов безопасности, Совета глав мусульманских религиозных управлений и представителей ведущих национальных аналитических центров. По его словам, они показывают широту повестки сотрудничества.

Байрамов подчеркнул необходимость развивать транспортные связи и транзитную инфраструктуру на пространстве тюркских государств для укрепления устойчивости региона и его связанности. В числе приоритетов он назвал практическое сотрудничество в торговле, энергетике, информационно-коммуникационных технологиях, науке, технологиях и культуре, которое откроет новые возможности для деловых кругов и народов стран ОТГ.

Министр пожелал Турции успешного проведения климатической конференции COP31 в Анталье и предстоящего 13-го саммита ОТГ в Анкаре, подтвердив дальнейшую поддержку Азербайджана.

По итогам встречи принято заявление Совета министров иностранных дел ОТГ.