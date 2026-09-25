Студия Lionsgate выпустила первый трейлер сверхъестественного триллера «Вечный странник» (Day Drinker). В главной роли — Джонни Депп, который впервые за много лет участвует в студийном проекте. По сюжету барменша на частной яхте (Мэдлин Клайн) сталкивается с таинственным гостем на борту (Депп), после чего оба оказываются втянуты в дела опасной преступницы (Пенелопа Крус) и связаны друг с другом самым неожиданным образом. В трейлере Депп предстает седым, с растрепанной бородой, жутким взглядом и густым акцентом, его сбивают с ног и арестовывают.

Режиссером выступил Марк Уэбб по сценарию Зака Дина, продюсируют картину Бэзил Иваник и Эрика Ли, известные по франшизе «Джон Уик». Для Деппа и Крус это уже третья совместная работа после «Пиратов Карибского моря: На странных берегах».

Премьера в кинотеатрах состоится 26 марта 2027 года.