В администрации украинского президента Владимира Зеленского опровергли сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп призвал его поехать в Москву.

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет «Европейская правда».

Агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что президент США Дональд Трамп вновь призвал украинского президента Владимира Зеленского поехать в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, но получил отказ. По данным журналистов, это якобы произошло во время переговоров Зеленского и Трампа в Нью-Йорке 22 сентября.

«Это ложная информация», – сообщил журналистам советник президента Украины.