Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты проведенных СМИ опросов общественного мнения о популярности его администрации являются фальшивкой.

«Опросы лживых СМИ, как и сами эти новости, являются фальшивкой! Мы отлично справляемся, лучше, чем когда-либо прежде», — написал он в социальной сети Truth Social.

По данным опроса, проведенного с 17 по 21 апреля исследовательским центром NORC для агентства Associated Press, деятельность Трампа на посту президента США в первые 100 дней одобряют 7 из 10 американцев. В то же время итоги совместного опроса телекомпании ABC, газеты The Washington Post и cоциологической службы Ipsos, проведенного с 18 по 22 апреля, зафиксировали самый низкий рейтинг одобрения деятельности президента по итогам 100 дней пребывания у власти за последние 80 лет.