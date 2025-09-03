В Израиле любят публиковать опросы общественного мнения — каждая неделя приносит новые заголовки: кто лидирует, кто падает, кто становится «надеждой оппозиции». Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: эти опросы не столько измеряют настроение народа, сколько создают его.

Вот пример: опубликованный в ночь на субботу, 30 августа, на сайте 12-го телеканала материал с интригующим подзаголовком: «Большая часть общественности не верит, что Нетаньяху не знал, что его советники работали с Катаром».

Частично русскую версию этого опроса можно прочитать на сайте Детали, но важно заметить: ивритская версия заметно богаче, акцентирована на других аспектах и сопровождается дополнительными комментариями. И это неудивительно — ведь у каждого СМИ свой заказчик и свои интересы. Показательно, что в «русском» варианте этот материал идет под заголовоком: «Кого израильтяне видят реальным соперником Нетаньху?»

Это смещает фокус — вместо обсуждения сути вопроса о связях с Катаром публика получает яркую историю о том, кто станет «главным оппонентом» премьер-министра.

Кто заказывает музыку

Опросы — это не просто статистика, это инструмент политики, а точнее давления. Как на своих, так и чужих. Почти всегда их заказывают конкретные СМИ, фонды или партии. А ведь мы помним: «кто платит, тот и заказывает музыку»! Ведь кто платит — тот и формулирует вопросы, выбирает момент публикации и подаёт результаты так, чтобы они соответствовали его интересам.

Если опрос заказывают левые СМИ — они подчеркивают необходимость смены власти и рисуют картину, в которой правительство теряет поддержку.

Таким образом, цифры становятся частью информационной войны: их задача — не просто информировать, а влиять на восприятие реальности.

При этом вспоминается старая прибаутка времён первых «демократических» выборов в СССР: «Неважно, кто как голосует — важно, кто как считает».

С тех пор мало что изменилось: в Израиле принцип тот же. Не так важно, что и как вы отвечаете, — важно, кто интерпретирует ваши ответы.

Все нюансы именно в интерпретации: здесь и 30 % могут подать как «подавляющее большинство», а 55 % — представить как слабый «сигнал протеста». Даже если 60 % против, то заголовок всё равно может звучать как «солидное большинство поддерживает». И здесь никто не «врет» , ведь 40% это явно солидное большинство, если ранее 30% названо «подавляющим большинством»!

Давайте посмотрим, как это работает на примере последнего опроса.

Позиции сторон: левые vs. Правые

Здесь смешены все цифры, и показатели мнения левых явно преувалируют над мнением правых. Но если мы разведем эти группы в разные стороны и посмотрим, что конкретно сказали левые, а что правые, то увидим совершенно другую картину.

Чтобы понять, как интерпретировать результаты опросов, важно помнить, что левые и правые смотрят на ситуацию принципиально по-разному. Посмотрите, что конкретно думают о текущем моменте каждая из сторон, по вопросам лидеров, партий, войны и политического курса:

Левые:

Хотят смены власти, поддерживают Беннета, Айзенкота, Лапида как «новое лицо»

За объединение оппозиции в единый блок для победы на выборах

За переговоры о заложниках, снижение международного напряжения

Критикуют правительство как националистическое, требуют дипломатии и реформ

Правые :

Поддерживают Нетаньяху и сильных консервативных лидеров

За сохранение коалиции с религиозными и национальными партиями

За жёсткие военные меры, отказ от уступок и доведение операций до конца

Считают курс правильным: усиление армии, контроль судов, сопротивление давлению извне

Как видно, каждая сторона остаётся при своём мнении вне зависимости от новостей — будь то война, заложники, международные санкции или судебные процессы. Опросы фиксируют скорее степень мобилизации сторонников, чем изменения общественного настроения.

Погрешность — скрытая переменная, меняющая всю картину

Внизу каждого опроса мелким шрифтом пишут: «выборка 600 респондентов, погрешность 3–4 %». Большинство людей это игнорируют, хотя именно здесь скрыта важная информация. Погрешность означает, что если, например, кандидат набрал 35 %, то реальная поддержка может быть от 31% до 39 %.

Согласно этому опросу, наиболее подходящим кандидатом на пост лидера блока партий, которые будут бороться против премьер-министра Биньямина Нетаниягу на следующих выборах избиратели считают бывшего депутата кнессета Нафтали Беннета. И утверждается , что он бесспорный лидер.

Но давайте посмотрим на эти цифры с учетом погрешности. Опрос отметил, что:

Нафтали Беннет — 35 %

Гади Айзенкот — 19 %

Яир Лапид — 10 %

Если учесть погрешность ±4 % и предположить, что она сыграла «против правых», а мы пересчитаем её в их пользу, то получаем:

Беннет может быть не на 35 %, а на 31 % ,

, Айзенкот — скакнуть до 23 %,

Лапид — уже отстает на половину у него 14 %.

Разрыв между первым и вторым уже не «огромный», а почти в пределах статистической ошибки. Так из «лидера с большим отрывом» Беннет превращается в «лидера, которому на пятки наступают».

Где Либерман?

Авигдор Либерман, который в других опросах стабильно появляется в числе значимых фигур, в этом опросе таинственным образом отсутствует. Почему? Скорее всего, потому что его кандидатура не вписывается в красивый нарратив, который заказчик хотел продемонстрировать. Гораздо удобнее выстроить картину «нового героя оппозиции», чем напоминать о жёстком правом политике, который может отобрать голоса у обеих сторон.

Информационная война

В итоге опросы — это не только измерение мнения, но и способ его формировать.

Для своих — чтобы мобилизовать сторонников, показать, что они «побеждают».

И если помнить про погрешность, учитывать, кто заказал опрос и зачем, то становится ясно: результаты — это не объективная истина, а инструмент политической борьбы, где иногда главная новость — это не цифры, а то, кого в них вообще не включили.

Рекомендации читателям

Как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце»: «Не читайте советских газет до обеда». Перефразируя — не портите себе настроение и не читайте опросы общественного мнения.

Ни левые, ни правые опросы не отражают реальную картину , они лишь поддерживают своих заказчиков и создают ощущение нужного тренда.

, они лишь поддерживают своих заказчиков и создают ощущение нужного тренда. Если всё же читаете, обращайте внимание на погрешность, на заказчика опроса и на то, кто в нём отсутствует — иногда это важнее самих цифр.

Понимая это, можно относиться к опросам проще — как к элементу политического шоу, а не как к судьбоносному приговору будущему Израиля.

Запомните: всё упирается не в то, что показывали опросы вчера, а в то, как вы проголосуете в день выборов.

Если вы проигнорируете выборы, не удивляйтесь, что их результаты окажутся не в вашу пользу.

Помните об этом и верьте не чужим опросам, которые создают иллюзию, будто всё уже решено за вас, а себе — ведь именно вы можете влиять на события в стране.

